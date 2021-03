Sora, Mollicone (Gs2.0): “Dimissioni del Sindaco un atto dovuto ma tardivo. Ora una nuova fase”

Le dimissioni annunciate dal Sindaco Roberto De Donatis, continuano ad infiammare il dibattito politico cittadino. Tante le dichiarazioni che circolano sui media in queste ore, e tra queste raccogliamo quella di Roberto Mollicone, presidente del Gruppo Sora 2.0, e da sempre oppositore dell’ amministrazione targata Roberto De Donatis, e che per mezzo di una nota stampa dichiara: ” Le dimissione di Roberto De Donatis, qualora venissero confermate, sono un atto dovuto nei confronti della città, che in questi 5 anni si è mostrata molto sofferente sotto la sua guida, ma nello stesso tempo sono anche tardive, perché a pochi mesi dalle elezioni, e in un contesto particolare come questo, sembrano più un mezzo ed un modo per ripulire la propria figura. Non entro nel merito delle situazioni che hanno portato a questa decisione, perché ognuno è artefice del proprio destino, e responsabile delle proprie azioni, ma è altrettanto vero che questa maggioranza barcolla da diversi mesi, e timoniere non ha saputo navigare in questo mare impetuoso che è lo scenario politico attuale. Personalmente ritengo queste dimissioni un gesto liberatorio per la nostra città. Ora si apre una nuova fase, che deve essere innanzitutto una fase di aggregazione, e poi di ricostruzione, perché i disastri commessi sono tanti, e sarà difficile ricostruire se non si mettono in campo idee nuove, forze fresche, e sopratutto se non si abbandonano i personalismi che hanno caratterizzato questi cinque anni di amministrazione.

COMUNICATO STAMPA