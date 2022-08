Sora – Mollicone (Gs2.0): “Deleterio nuovo arrivo di immigrati”

Continuano le proteste per l’ arrivo di altri 14 immigrati accolti in diverse strutture della città volsca. Sull’ argomento ha voluto dire la sua anche il Gruppo Sora 2.0, che in una nota stampa, firmata dal responsabile Mollicone Roberto dichiara: ” A quanto pare il fenomeno immigrazione continua a crescere in maniera smisurata. Le centinaia di sbarchi sulle nostre coste, inizia a riguardarci da vicino, visto che 14 di questi immigrati sono stati accolti in strutture presenti nella nostra città. Un fatto grave, soprattutto se pensiamo ai tanti disagi che queste persone hanno già creato nei mesi scorsi, quando per le attività criminali compiuti dagli stessi, in combutta con malviventi locali, si è provveduto alla chiusura temporanea di attività commerciali dove gli stessi erano soliti riunirsi. Purtroppo, nonostante il momento sanitario delicato, questo fenomeno continua ad aumentare, e le nostre strade si riempiono di nullafacenti volti solo alle attività criminali.”

