Sora, Mollicone (Gs2.0): “Dare ai genitori degli alunni, la possibilità di riprendere il materiale scolastico lasciato in aula.”

Molti genitori lamentano la mancata disponibilità da parte del Sindaco Roberto De Donatis, di concedere ai genitori degli alunni di recuperare il materiale scolastico lasciato in aula. Un problema che potrebbe apparire di scarsa importanza, ma che invece sta creando molti disagi ai genitori. A rafforzare e a dar manforte a questo appello, ci pensa il presidente del Gruppo Sora 2.0, Mollicone Roberto, che per mezzo di una nota stampa dichiara: ” Invito il nostro primo cittadino, a concedere ai genitori la posdibilita di accedere alle aule dei propri figli, per recuperare il materiale scolastico lasciato prima della decisione presa dalle autorità competenti di chiudere le scuole. Questo perché, tra il materiale di cui si parla, vi sono i testi scolastici necessari a seguire le lezioni da casa. Non vedo quale possa essere la problematica, o una giusta motivazione per non dare ai genitori questa autorizzazione. Basterebbe che ogni istituto comunicasse un giorno stabilito con relativi orari, affinché i genitori stessi possano recuperare il materiale lasciato dai propri figli, sulla scia di quanto gia fatto dai comuni circostanti.

COMUNICATO STAMPA