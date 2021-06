Sora, Mollicone (GS2.0): “Cimitero nel degrado. Perche non utilizzare i percettori del Rdc?”

Continuano le proteste e le lamentele, sul degrado e l’ incuria che attanagliano il cimitero di Sora. A lanciare l’ allarme è ancora una volta il Gruppo Sora 2.0, che attraverso una nota stampa del proprio presidente Mollicone Roberto dichiara: ” Continuano ad arrivarci insistentemente, lamentele sulle condizioni di degrado ed abbandono in cui versa il nostro cimitero, attanagliato ormai da erbacce ovunque. Alla luce di quanto segnalatoci, e riconoscendo una seria difficoltà nell’ espletamento dei lavori di manutenzione del nostro cimitero, legato al numero esiguo di operai addetti al servizio, ci chiediamo se non sia il caso di destinare a queste mansioni i tanti percettori del RDC, che sicuramente potrebbero dare un importante contributo alla risoluzione del problema, che ormai va avanti da anni. Credo, conclude Mollicone, che bisognerebbe mostrare un po’ più di rispetto per uno dei luoghi simbolo della città, e che invece risulta essere uno dei punti più critici di Sora, viste le continue lamentele da parte dei cittadini, lamentele a cui ora bisogna dare ascolto e risposte”.

COMUNICATO STAMPA

