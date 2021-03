Sora, Mollicone (Gs2.0): “Ancora alta curva dei contagi. Scuola riapra dopo Pasqua”

Il governo regionale del Lazio, ha dato l’ ok per la riapertura delle scuole, a partire dal giorno 30 marzo. Un provvedimento che, secondo alcuni, si mostra irresponsabile, sopratutto perché la curva dei contagi continua a far registrare picchi elevati. A tal proposito, l’ esponente del Grupppo Sora 2.0 Mollicone Roberto, invita il sindaco Roberto De Donatis, a posticipare l’ apertura delle scuole primarie, materne, ed elementari a dopo le vacanze di Pasqua. ” Invito il nostro sindaco a compiere un atto di responsabilità,chiedendogli di posticipare l’ apertura delle scuole a dopo le vacanze di Pasqua. Pur comprendendo la necessità e la voglia di tornare ad una vita normale, ritengo sia inutile aprire gli istituti scolastici per solo tre giorni, sopratutto considerando il fatto che la curva dei contagi resta ancora alta. Proprio in virtù di queste circostanze, chiedo al nostro primo cittadino di contrapporsi alle disposizioni della Regione Lazio, posticipando l’ apertura delle scuole, almeno quelle sotto l’ oggettiva responsabilità del comune, a dopo le vacanze pasquali, garantendo così per un periodo più lungo, l’ incolumità dei nostri figli.”

COMUNICATO STAMPA

