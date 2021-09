Sora – Mollicone: Gravi le dichiarazioni della Castagna sull’ immigrazione. Per alcuni ” Prima gli italiani” è solo uno slogan elettorale

Ancora polemiche su Fratelli d’Italia, e in particolar modo sulla consigliera Simona Castagna che, con un post sulla sua pagina Facebook, sdiganizza l’ immigrazione. A puntare il dito contro la sua ex collega di partito è Mollicone Roberto, che in una nota stampa dichiara: ” Le parole usate da Simona Castagna, la quale paragona i diritti degli extracomunitari a quelli degli italiani le ritengo di una gravità inaudita. Evidentemente la consigliera non si rende conto di militare in un partito che ha fatto della lotta all’ immigrazione uno dei suoi capi saldi. Dire che gli immigrati hanno gli stessi diritti degli italiani, è una mancanza di rispetto verso le tante famiglie italiane che vivono un momento di enorme difficoltà. Se questi sono i personaggi che devono rappresentare la destra sorana, vuol dire che ci dobbiamo rassegnare a non avere più una destra”.

