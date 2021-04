Sora, Mollicone (FdI): ” Rimuovere il coprifuoco delle 22:00 per agevolare i ristoratori”

Il prossimo 26 aprile verrà emesso un nuovo decreto ministeriale, che di fatto sancirà un allentamento sui divieti e sulle restrizioni contemplate nell’attuale Dpcm. Torneranno ad essere aperti anche i ristoranti, ma resterà il divieto di circolare dopo le 22:00. È proprio questo punto che fa discutere, in quanto con il proseguimento del coprifuoco, saranno ancora una volta i ristoratori ad esere più colpiti. A riguardo giunge la nota stampa dell’ esponente sorano di Fratelli d’Italia, Mollicone Roberto, che dichiara: ” Va tolto il divieto di circolare dopo le 22:00, in modo da permettere ai ristoratori di svolgere al meglio il proprio lavoro. Con il proseguimento di questa restrizione infatti, la gente non potrà recarsi nei ristoranti per cenare, e questo creerebbe un ulteriore danno ad una categoria gia di per sé ridotta al lastrico. Bisogna avere il coraggio e sopratutto il buon senso di comprendere le difficoltà che questa categoria sta vivendo, e agevolare il più possibile la ripresa di queste attività. Le manifestazioni dei giorni scorsi a Roma, sono il segnale lampante della dimostrazione di questa categoria che, più di altre, sta pagando a caro prezzo le restrizioni imposte dal governo senza tra l’ altro ricevere alcun aiuto “.

