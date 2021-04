Sora, Mollicone (FdI): “Per l’ ospedale servono atti concreti non passerelle”

Fatti concreti non passerelle. È questo il messaggio lanciato dall’ esponente di Fratelli d’ Italia, Mollicone Roberto, che per mezzo di una nota stampa dichiara: ” Il nostro nosocomio ha bisogno di atti concreti, e non di passerelle pubblicitarie buone solo a reperire voti in campagna elettorale. Il nostro ospedale ha subito negli anni un forte ridimensionamento, oltre che ad un depotenziamento che nessuno può negare, eppure si continuano ad organizzare sfilate e passerelle come se tutto andasse bene. Evidentemente, continua Mollicone, i nostri politici di riferimento, in particolare il nostro Consigliere Regionale Loreto Marcelli, non si rendono conto che, di questo passo, il nostro ospedale sarà l’ ennesima struttura chiusa del territorio. Più che di sfilate in pompa magna, e di passerelle buone solo ad apparire sui giornali, c’ è bisogno di interventi urgenti, e di quegli investimenti economici tante volte promessi e mai arrivati. Basta gettare fumo negli occhi dei cittadini, si pensi piuttosto a salvaguardare davvero il nostro ospedale, che tra pochi giorni vedrà sospeso anche il servizio psichiatrico di diagnosi e cura, oltre ai già ben noti disservizi gia esistenti. La politica non deve essere fatta di promesse disattese, di apparizioni mediatiche, o di pose davanti agli obiettivi di macchine fotografiche, ma di interventi seri e risolutivi”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati