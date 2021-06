Sora, Mollicone (FdI): “In bocca al lupo ai maturandi e complimenti ai docenti per aver aver affrontato un anno difficile in maniera eccellente”

Un anno scolastico difficile, chiuso tra mille difficoltà, sia per il corpo docenti che per gli alunni. Un anno sicuramente impegnativo, ma che ora vede impegnati i maturandi nell’ esame più importante, quello che da ragazzi li trasformerà in uomini. A loro giunge l’ augurio di Roberto Mollicone, dirigente cittadino di Fratelli d’Italia, che in una nota stampa dichiara: ” Desidero rivolgere a tutto il corpo docenti, i miei più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in un anno particolarmente difficile. Un anno in cui si sono dovuti adottare metodi alternativi, ma che non hanno scalfito la passione e la dedizione che tutto gli insegnanti hanno mostrato nello svolgimento del proprio lavoro, nonostante il sistema scolastico non abbia agevolato loro il compito.Inoltre desidero fare un grosso in bocca al lupo a tutti quei ragazzi che nei prossimi giorni, si troveranno a dover sostenere un esame importante come quello di maturità. Un esame che sancirà in maniera definitiva, il passaggio tra l’ età adolescenziale e la maturità, e che li proietterà nel futuro. A loro auguro tante soddisfazioni, e sono sicuro che sapranno rappresentare al meglio il loro valore, garantendo a questa città un roseo futuro. In bocca al lupo ragazzi”.

