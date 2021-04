Sora, Mollicone (FdI): “Il coprifuoco fino al 31 luglio pietra tombale sulla nostra economia”

Coprifuoco alle 22:00 fino al 31 luglio 2021. Queste le decisioni prese dal governo Draghi per combattere la diffusione del Covid-19. Un provvedimento che sta suscitando numerose polemiche, soprattutto tra i gestori ed i proprietari di attività legate alla ristorazione e al turismo. A riguardo giunge la nota dell’ esponente sorano di Fratelli d’Italia, Mollicone Roberto, che dichiara: ” I provvedimenti presi dal governo Draghi rischiano di essere la pietra tombale per la nostra economia. Impensabile che le attività legate alla ristorazione, e per certi versi anche al turismo, possano sopravvivere altri 4 mesi con queste restrizioni, che ritengo assurde e sopratutto deleterie per la nostra economia. È giusto ricordare che già migliaia di partite IVA risultano essere state chiuse, e tante altre lo faranno se si continuerà con questa linea dura ma soprattutto irresponsabile. Cosi facendo, continua Mollicone, si porta la gente all’ esasperazione, e le conseguenze potrebbero essere drammatiche per tutti. Dal canto nostro, saremo pronti a sposare e a farci promotori di tutte le iniziative pacifiche che si vorranno mettere in campo per la tutela e la salvaguardia, delle categorie più colpite”.

Comunicato stampa