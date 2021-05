Sora, Mollicone (FdI): “Ancora un grave episodio di violenza che ha come protagonisti gli immigrati “

Aggredita da tre uomini di colore nei pressi della salita d’ accesso per il santuario Madonna delle Grazie. L’ episodio si è verificato ieri a Sora, ed ha visto coinvolti tre uomini di colore, i quali hanno aggredito una donna intenta a salire sul noto santuario. Fortunatamente le urla della donna, e l’ avvicinarsi di altre persone, hanno fatto sì che i tre desistessero dal loro intento, allontanandosi in grande fretta. Dure le reazioni sui social, e a riguardo giunge anche la nota stampa dell’ esponente di Fratelli d’Italia, Mollicone Roberto, che dichiara: ” Adesso basta. Ci siamo stufati di dover raccontare ogni giorno episodi di violenza che hanno come protagonisti persone di nazionalità straniera. Ormai non siamo più padroni di girare per le strade della città, senza assistere ad episodi del genere. Questo è il risultato delle politiche scellerate che permettono a questi soggetti di arrivare nei nostri paesi. Rivolgo alla signora aggredita la mia totale solidarietà. È ora di prendere provvedimenti, perché il vaso è colmo e la gente è stufa.”

Comunicato stampa

Correlati