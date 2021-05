Sora, Mollicone (FdI): “Altre due attività gestite da stranieri chiuse. Ascoltate le nostre denunce”

Erano stati i primi a denunciare le situazioni di irregolarità che si manifestavano davanti le attività gestite da stranieri in Via Vittorio Emanuele a Sora. Ora Fratelli d’Italia elogia l’ operato delle forze dell’ ordine che, nella giornata di ieri, hanno dato seguito ad un ordine di sospensione delle licenze per altre due attività commerciali, una rosticceria ed un minimarket, emesso dalla questura. Nelle parole dell’ esponente sorano di Fratelli d’Italia, Mollicone Roberto, tutta la soddisfazione per i provvedimenti presi: ” Finalmente, dichiara Mollicone, si da seguito alle nostre denunce, e si interviene in modo fattivo, in quei luoghi dove le irregolarità erano sotto gli occhi di tutti. La chiusura di ben quattro attività commerciali, tutte gestite da stranieri, la dice lunga sull’ onestà di questi esercizi, che più che attività commerciali erano il punto di ritrovo di pregiudicati e malfattori. Un plauso alle forze dell’ ordine, per essere intervenuti in una situazione diventata ormai insostenibile”.

COMUNICATO STAMPA

