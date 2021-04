Sora, Mollicone (FdI): “Accordo PD-M5S, mostra la vera natura di due partiti sulla via del tramonto”

Dopo l’ accordo a livello nazionale prima, e regionale poi, anche a Sora potrebbe concretizzarsi l’ alleanza tra PD e M5S, che potrebbero così presentarsi insieme alle prossime elezioni. A riguardo abbiamo raccolto le opinioni di Mollicone Roberto, dirigente del locale circolo di Fratelli d’ Italia, che in una nota stampa dichiara: ” L’ alleanza tra PD e M5S, mostra ancora una volta la vera natura di due partiti ormai destinati al baratro della politica. Se da una parte abbiamo il Partito Democratico, che negli ultimi anni è balzato alle cronache più per gli scandali in cui sono stati coinvolti i propri esponenti, che per la politica stessa,dall’ altra abbiamo il M5S, ovvero quel partito che fino a qualche mese fa gridava ” mai con il Pd”, salvo poi trovarcisi a governare insieme un paese ormai allo sbando, oppure quel M5S promotore di slogan come ” apriremo il parlamento come una scatoletta di tonno” , ma evidentemere nella scatoletta ci hanno messo le mani ed ora si leccano le dita. È chiaro a tutti che questo è solo un vile tentativo messo in atto dai due partiti, per continuare a galleggiare nel mare della politica, visto che gli ultimi responsi elettorali hanno bocciato entrambi e sonoramente. Non a caso, a cavallo di questo accordo, quasi tutti i componenti del Consiglio Regionale, in forza al M5S, hanno ottenuto importanti incarichi, e questo passaggio, ai più, è sembrato piu che altro il pagamento di una cambiale politica emesso dal PD al M5S, quel M5S che ha fatto leva sull’ elettorato con il grido di “Onestà”, ma che paradossalmente adesso si trova alleato di un partito che è al centro di uno degli scandali più clamorosi che la nostra regione abbia mai vissuto, come quello che sta icalzando la cronaca nazionale per le assunzioni targate PD alla Pisana, e che hanno indotto il Presidente del Consiglio Regionale Mauro Buschini alle dimissioni. Tutto questo è lontano anni luce dal significato che la parola ” politica” dovrebbe avere, ed è per questo che la gente boccia sonoramente entrambi i partiti.”

