Sora – Mollicone: “Basta violenza e degrado in Via Vittorio Emanuele. Basta immigrati”

Era stato il primo a denunciare la situazione di degrado e violenza, che si manifesta giornalmente in Via Vittorio Emanuele a Sora. Ora, Roberto Mollicone, ex responsabile di Casapound Italia, torna sull’ argomento e senza mezzi termini dichiara:” Fino ad ora l’ unica denuncia sporta in procura su quanto accade in Via Vittorio Emanuele porta la mia firma, e dopo quanto accaduto stasera, quando addirittura sono spuntati coltelli, i fatti mi danno ragione. Tante volte avevo denunciato la situazione che si viene a creare in quell’ area, a causa della presenza di immigrati e di tossici locali. Li dietro succede di tutto e sotto gli occhi di tutti, ma la cosa più preoccupante è che nessuno muove un dito. Questa è l’ennesima dimostrazione di quanto l’ immigrazione sia controproducente, e contro ogni logica legata al buon senso. Bisogna espellere questi individui e va fatto subito, prima che succeda qualcosa di irreparabile”.

Comunicato stampa

