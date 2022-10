Sora – Mobilità sostenibile, prevista l’istallazione di una stazione per ricarica di veicoli elettrici

A breve sarà istallata a Sora una nuova stazione di ricarica ultra veloce (HIGH POWER CHARGER – HPC). Con l’intervento prende il via l’ampliamento della rete di infrastrutture di ricarica pubblica destinata ai veicoli elettrici e plug-in.

La stazione sorgerà in Via Cocorbito, presso il parcheggio antistante il Cimitero Comunale. Un area di proprietà comunale, collocata in una posizione particolarmente strategica che consentirà un reale potenziamento della mobilità sostenibile.

L’installazione, a totale investimento Enel, sarà curata, in ogni suo aspetto, dalla “Ewiva srl”, società paritetica tra “Enel X” ( business line del Gruppo Enel dedicata alle soluzioni avanzate) e Volkswagen Group.

Grande la soddisfazione del Sindaco Luca Di Stefano: “Sono orgoglioso di annunciare la svolta “green” della città di Sora verso una mobilità sempre più sostenibile ed integrata. Tra gli obiettivi prioritari della nostra Amministrazione rivestono un’importanza fondamentale il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente. L’investimento, che abbiamo deliberato in Giunta, ha un alto contenuto tecnologico che prevede l’approvvigionamento energetico esclusivamente da energia rinnovabile. La mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione locale dell’inquinamento sia atmosferico sia acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello urbano”.

COMUNICATO STAMPA – FOTO GENERICA WEB

Correlati