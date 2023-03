Sora, misura cautelare in carcere per un 30enne

Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Sora, nel pomeriggio di domenica 26 marzo 2023, ha dato esecuzione ad una misura cautelare personale della custodia cautelare in carcere, disposta dal G.I.P. presso il Tribunale di Cassino su richiesta della locale Procura della Repubblica, ai danni di un trentenne di Sora.L’arresto dell’uomo è scaturito dall’aggravamento della pregressa misura cautelare alla quale era sottoposto in virtù dell’operazione di polizia giudiziaria “Ultima Corsa” del settembre dell’anno scorso, il giovane, dopo un periodo in carcere, era stato scarcerato e posto dapprima agli arresti domiciliari e da pochissimo in obbligo di dimora con permanenza notturna in casa, tuttavia, le violazioni poste in essere hanno comportato l’immediato aggravamento della misura cautelare e pertanto l’uomo è stato associato alla casa circondariale di Cassino.

