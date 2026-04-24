Sora – Mini Olimpiadi studentesche, si conclude l’edizione 2026

Si spegne il braciere della quarta edizione delle Mini Olimpiadi Studentesche, progetto di punta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Sora. Il 22 aprile, presso gli impianti sportivi del centro Giuseppe Panico, si è svolto l’ultimo atto della manifestazione con il torneo di pallavolo, uno dei più attesi dai ragazzi.

Questa edizione ha registrato la partecipazione di circa 200 giovani atleti equamente divisi tra i gli Istituti Comprensivi del territorio cittadino, a dimostrazione del capillare coinvolgimento degli studenti, favorito dalla dedizione dei loro docenti della materia.

“Un successo straordinario, dovuto soprattutto alla grande disponibilità di tutti coloro che, nei loro diversi ruoli, hanno messo anche questa volta al primo posto il benessere dei ragazzi” commentano i Consiglieri Comunali Francesco Monorchio e Francesca Di Vito e l’Assessore Naike Maltese, che proseguono: “quando un evento così articolato giunge al termine, la stanchezza lascia spazio alla soddisfazione per la buona riuscita ed al proposito di riproporlo, cercando di fare sempre meglio. Ai nostri uffici, ai tre Istituti Comprensivi ed ai loro docenti, nonché alle associazioni che hanno a vario titolo contribuito a svolgere queste giornate in armonia e sicurezza, un sincero ringraziamento per quanto fatto.”

Concluse le Mini Olimpiadi, lo sguardo si volge al Festival delle Orchestre Scolastiche, previsto per martedì 12 maggio presso l’Auditorium Baronio. In quell’occasione saranno premiate le squadre vincitrici delle Mini Olimpiadi e le Associazioni sportive che hanno coadiuvato lo svolgimento delle gare.