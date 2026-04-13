Sora – Mini Olimpiadi Studentesche: al via il programma con la presentazione del libro “Vincitori e vinti: da Olimpia 776 a.C. a Brisbane 2032”

Venerdì 17 aprile 2026, alle ore 17.30, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, si terrà la presentazione del libro “Vincitori e vinti: da Olimpia 776 a.C. a Brisbane 2032”, scritto dal campione olimpico Daniele Masala e dalla psicologa Anna Maria Nicoletti. L’evento si inserisce nella programmazione delle Mini Olimpiadi studentesche 2026, a cura del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Sora.

Il libro approfondisce alcuni aspetti che non si ritrovano frequentemente nei manuali di sport: storie semisconosciute, eventi pedagogici e aspetti psicologici si intrecciano facendo emergere principi etici, valoriali e educativi che richiamano l’aretè e la paideia come elementi connotanti le Olimpiadi antiche.

L’inizio dei giochi olimpici estivi – 5 aprile 1896 su iniziativa di de Coubertin – si collegava intimamente alla riscoperta di questi valori e all’ideale di un uomo che mirasse, attraverso il culto agonale, non solo al perfezionamento di sé ma anche alla nascita di un nuovo umanesimo; valori, purtroppo, spesso disattesi nell’età moderna e contemporanea, come si evince dai numerosi casi, tra gli altri, di scorrettezze, individualismo sfrenato, razzismo, doping. Da allora le Olimpiadi estive hanno avuto una costante e crescente importanza a livello planetario, fino a diventare la manifestazione più grande che unisce il Pianeta grazie alla comunanza e alla condivisione di codici e regole.

In un lungo percorso che traccia tutta la storia delle Olimpiadi moderne estive, il libro cattura l’attenzione del lettore grazie anche al racconto di gesta che hanno come protagonisti eroine, super atleti o semplici uomini che hanno scritto la storia con le loro imprese, tratteggiando temi inerenti la società, la politica e gli eventi più insoliti che condizionarono e condizionano tuttora i giochi olimpici.

L’evento sarà moderato dalla giornalista Ilaria Paolisso.