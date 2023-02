Sora – Mini centri informatizzati per la raccolta rifiuti, ottimo piazzamento nella graduatoria dei fondi PNRR

Miglioramento della meccanizzazione e digitalizzazione rifiuti urbani. Questo l’obiettivo che sarà presto centrato dal Comune di Sora grazie ai fondi del PNRR. Lo rende noto la Consigliera Delegata alle attività di monitoraggio dello stato di attuazione PNRR 2021-2027 Maria Paola D’Orazio.

Nell’ambito del bando M2C1.1.I.1 PNRR, il progetto presentato dall’ente volsco è risultato tra i primi nella graduatoria nazionale, posizionandosi al n. 180 su 2930 con 72,53 punti.

In particolare il Comune di Sora otterrà un finanziamento di € 990.342 per la realizzazione in zone strategiche del centro urbano di 5 mini centri informatizzati ed interrati per raccolta rifiuti, dotati di un Sistema Tecnologico di Gestione che applichi i criteri generali indicati in PNRR. Le strutture dovranno rispondere a caratteristiche riassumibili nei seguenti elementi strategici: fruibilità completa in Cloud (utilizzo nativo in Smart working), Integrazione nativa (già funzionante) tra le componenti software e tra software e hardware, software dotato di tecnologie (API – Webservice) per connettersi ai progetti di Digitalizzazione della P.A. Centrale (ANPR, ANNSUC, etc).

L’installazione delle eco strutture e del sistema tecnologico informatizzato di gestione del servizio sul territorio comunale ha come obiettivo la riduzione delle quantità di rifiuti urbani da avviare agli impianti di smaltimento ed il miglioramento della loro qualità.

Grazie all’utilizzo dei mini isole sarà massimizzata la tipologia di rifiuti da avviare al recupero e nel contempo si ridurranno le discariche abusive ed il fenomeno dell’abbandono di rifiuti.

COMUNICATO STAMPA

