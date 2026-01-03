Sora, minacce con video a sfondo sessuale: uomo arrestato

Nei confronti di un uomo, residente nella città volsca, è stata data esecuzione alla misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Cassino ed avvenuta fuori regione, a seguito di un’attività di indagine espletata dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Sora .Il destinatario della misura, con più azioni e anche con la creazione di falsi profili, utilizzando piattaforme come Instagram e Whats App, minacciava le vittime con la diffusione di video a sfondo sessuale in cui venivano ritratte se non gli avessero concesso una prestazione sessuale.

