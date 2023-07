Sora – Mille occhi sulla Citta, firmato il protocollo d’intesa in Prefettura

Nei giorni scorsi, presso la Prefettura di Frosinone, il Prefetto Ernesto Liguori e il Sindaco del Comune di Sora Luca Di Stefano hanno firmato il protocollo d’intesa “Mille occhi sulla città”. L’accordo ha l’obiettivo di valorizzare i compiti di osservazione da parte delle “guardie particolari giurate” attraverso l’attivazione di un sistema di collaborazione informativa con le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale. Tale iniziativa può sicuramente garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza. “La sicurezza urbana è una priorità assoluta per l’Amministrazione comunale. Il protocollo di intesa – ha detto il Sindaco Di Stefano – permetterà a tutti gli istituti di vigilanza di poter comunicare tempestivamente con le Forze di Polizia e riuscire a dare risposte concrete al cittadino, in situazioni particolari e delicate. L’obiettivo è potenziare la sicurezza nella nostra città attraverso una collaborazione informativa tra vigilanza privata, Forze di Polizia e Polizia Locale, al fine di migliorare il controllo del territorio e l’efficacia delle attività di vigilanza. Desidero ringraziare sentitamente sua eccellenza il Prefetto Liguori, promotore di questo progetto, e tutte le forze dell’ordine del territorio che sono sempre al fianco dei cittadini”. “Il protocollo d’intesa “Mille Occhi Sulla Città” – ha concluso il primo cittadino – rappresenta un passo significativo per garantire un ambiente sicuro e tranquillo a tutti i cittadini. Attraverso la collaborazione tra istituzioni pubbliche e private, si mira a potenziare la sicurezza urbana e a promuovere un senso di appartenenza e di fiducia nella nostra comunità”.

comunicato stampa