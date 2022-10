Sora – Metadone ed eroina. Ancora testimonianze da Via Vittorio Emanuele

Via Vittorio Emanuele continua a far parlare di sé, e non di certo per motivi gratificanti. I residenti della zona, unitamente ai commercianti, lamentano un sempre più frequente consumo di sostanze stupefacenti in strada, e diverse sono le segnalazioni anche di semplici cittadini. È il caso di Rossella, che non ha paura di metterci la faccia e, al telefono con un nostro collaboratore, dichiara: ” Poche sere fa rientrando a casa, mi sono ritrovato davanti due ragazzi , intenti a fare uso di droga, proprio lì per strada, a due passi dal portone di casa mia. La situazione è diventata insostenibile, e tra disagio anche ai commercianti onesti, che vedono penalizzata la propria attività da quanto accade su questa strada. Che senso ha chiudere le attività punto di ritrovo di questa gentaglia, segnalare questi episodi, se poi non si riesce a mettervi fine ?