Sora, mese di novembre contro la violenza di genere

Prendono avvio le iniziative nell’ambito della prevenzione alla violenza di genere, un contenitore al cui centro c’è il cambiamento culturale e protagonista la comunità educante. Le iniziative sono promosse dall’Associazione Risorse Donna-Centro Antiviolenza Stella Polare e dal Comune di Sora – Assessorato alle Pari Opportunità.Oggi l’evento “Il potere delle parole…” presso l’Auditorium De Sica alle ore 17,30, vede ospite l’attivista e scrittrice Valeria Fonte, laureata in Italianistica dell’Università di Bologna da tempo porta avanti una lotta contro la violenza di genere, ha pubblicato i libri: “Vittime mai” e “Ne uccide più la lingua”. Ci guiderà in un’analisi minuziosa e lucidissima della società, dei modi e dei discorsi scorretti che leggiamo e ascoltiamo ogni giorno, che non possiamo più accettare. Scopriamo insieme l’importanza del potere di prendere posizione e il potere delle nostre parole.Sabato 23, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, alle ore 17.30, “Liberi e libere di essere…costruiamo il cambiamento a scuola”. Si entra nel coinvolgente mondo del “potere” accompagnati dall’arricchimento musicale di “Le voci del cuore aps”. Verrà presentato il Progetto Pilota “ La scuola in gioco: il potere di essere”, una vera innovazione educativa proprio perché rivolta alle scuole d’infanzia e primaria della città, dedicata a insegnanti e bambine/e tra i 4 e 7 anni.Si enuncerà il nuovo tema della Borsa di studio conto la violenza di genere “Adriana Maria Tamburrini”, rivolta alle classi terze, quarte e quinte degli Istituti superiori arrivata alla terza edizione. Nell’elaborazione dei lavori studenti e studentesse avranno a disposizione il materiale-guida che nasce dal lavoro delle operatrici del Centro antiviolenza Stella Polare e dall’iniziativa con Valeria Fonte. Conduce la giornalista Ilaria Paolisso.Lunedì 25 novembre, alle ore 15,30, “In ricordo di…” ricorderemo Adriana, Serena, Samanta e Gilberta presso la targa a loro dedicata nel Parco Santa Chiara. Sarà un momento anche per riflettere su quanto ancora è necessario fare da parte del sistema e della comunità, accompagnati da parole e musica a cura dell’associazione Colibrì.

