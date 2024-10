Sora – “Meravigliose letture: voci e storie in cerca di giovani ascoltatori”, proseguono gli appuntamenti in programma

Nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Lazio, relativo all’assegnazione di contributi a Biblioteche, Musei ed Archivi, dove il Comune di Sora risulta assegnatario di finanziamento, l’Ente ha organizzato una serie di incontri educativi-culturali rivolti ai bambini.

Il progetto dal titolo “Meravigliose letture: voci e storie in cerca di giovani ascoltatori” si articola in 11 incontri per le classi della scuola primaria da svolgersi presso la Sala Simoncelli della Biblioteca Comunale, in Piazza San Francesco. Gli appuntamenti sono realizzati ed ideati da Davide Fishanger e Cataldo Nalli.

Il progetto è concepito per offrire ai bambini occasioni di incontro educativo e culturale e per valorizzare una realtà importante come la Biblioteca Comunale. L’esercizio del leggere costituisce, infatti, uno degli strumenti più utili per la crescita degli individui. La lettura e l’ascolto di storie, oltre a determinare una maggiore consapevolezza di sé, consentono, attraverso i variegati processi dell’immaginazione, di partecipare della vita interiore dei personaggi raccontati.

Si sono già tenuti due appuntamenti serali nel periodo estivo e due incontri nel mese di ottobre ai quali hanno preso parte le scuole paritarie Santa Giovanna Antida e Beata Maria De Mattias.

I tre istituti comprensivi parteciperanno agli altri incontri in programma ad ottobre e novembre.

