Sora -“Memorial Fabio Alonzi”: si replica

Sulla scia del grande successo dell’evento dello scorso anno dedicato al caro Fabio Alonzi abbiamo la data per la manifestazione dell’anno in corso che andrà a coinvolgere squadre calcistiche, autorità locali, l’associazione “GILS – Lotta alla sclerodermia” con lo scopo di ricordare il caro amico e portare avanti la sensibilizzazione medica e sociale, infatti sarà presente un dottore specializzando in reumatologia presso il policlinico “Agostino Gemelli”. Il memorial nasce con l’intento di ricordare con amorevole affetto Fabio, scomparso due anni fa dopo aver lottato contro una lunga malattia. Era molto conosciuto ed amato da tutti nella città di Sora oltre ad essere il proprietario dello storico locale sorano “Cocktail Pub” e successivamente “River Street”. La sua passione per il calcio era indiscussa e molto forte. Anche per questo motivo, ancora una volta, gli amici e quanti hanno avuto l’onore di conoscerlo, lo ricorderanno con l’evento calcistico nato in stretta collaborazione con l’associazione “Gils” (Gruppo Italiano per la lotta alla sclerodermia). La data è fissata per il giorno 09/07/2023 presso lo stadio “Claudio Tomei” sito in Via Sferracavallo.

comunicato stampa