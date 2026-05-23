Sora, medico morso da una cane mentre effettua assistenza a domicilio: denunciata la proprietaria del cane

La Polizia di Stato, nella giornata di ieri, ha denunciato una donna residente a Sora per il reato di lesioni personali colpose.
Nello specifico, nel mese di febbraio, verso le ore 22.00, un medico si portava presso l’abitazione dell’odierna indagata per prestare assistenza domiciliare dove, una volta giunto, gli veniva concesso di accedere all’interno del cortile dell’abitazione.
Il professionista una volta entrato si è trovato davanti un cane che lo azzannava ad una coscia procurandogli ferite.
La donna, proprietaria del cane, non avendo vigilato sul medesimo animale, è stata denunciata per il reato di lesioni colpose.