Sora, maxi evasione fiscale: notaio nei guai per oltre 3 milioni di euro

Accertata dalla Guardia di Finanza una significativa discrepanza tra atti stipulati e compensi dichiarati

Un’indagine della Guardia di Finanza di Frosinone ha portato alla luce un’evasione fiscale milionaria che coinvolge un notaio di Sora. Secondo quanto emerso dalle verifiche del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, il professionista avrebbe omesso di dichiarare compensi per circa 3,5 milioni di euro.

Il controllo è scaturito dall’analisi della contabilità dello studio notarile, comprendente registri fiscali e oltre 4.000 fatture. Se in un primo momento la documentazione appariva regolare, un esame più approfondito ha evidenziato rilevanti differenze rispetto al Registro dei Repertori, che attestava la stipula di più di 8.000 atti nel biennio 2022-2023.

Dall’incrocio dei dati è emersa una gestione non conforme degli obblighi fiscali: in circa metà dei casi non sarebbe stato emesso il documento fiscale a seguito dell’atto stipulato, mentre diverse fatture riportavano soltanto voci di spesa – non soggette a Iva – senza indicare l’onorario.

Al termine delle verifiche, la Guardia di Finanza ha accertato che i ricavi dichiarati risultavano quasi dimezzati rispetto a quelli effettivamente percepiti. Per tali ragioni, il notaio è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per dichiarazione infedele.

Foto archivio