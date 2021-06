Sora, Mauro Tomaselli:”consorzi di bonifica enti inutili da ridimensionare”

Il convegno a Piazza Santa Restituta a Sora organizzato dal gruppo Aboliamo la Conca di Sora Greco Franco, il consigliere di Isola del Liri Mauro Tomaselli, Paolo Fallena presidente del consilio comunale di Atina di Atina, comitato cittadini di Arce pof Bove Lucio e Corsetti Elio con la grande partecipazione di cittadini di tutti i paesi limitrofi fa capire come il grande problema di questi enti inutili sia fortemente sentito dai cittadini e imprenditori “vessati” ingiustamente.Ora tocca ai comuni deliberare l’uscita dal perimetro di contribuenza e No al consorzio unico, in questo modo i cittadini non pagheranno più nessuna tassa.(la proposta sarà consegnata al sindaco di Sora in settimana, se non verrà accettata ci sarà la raccolta delle firme). i consorzi devono solo garantire il servizio idrico e comunque su richiesta dell’utente. Inoltre devono sospendere le bollette 2021 e ripristinare gli importi del 2018.

In un momento di crisi economica senza precedenti non possiamo mantenere questi enti inutili, è una vergogna sociale.La mancanza di politica e la trasversalità politica ha generato la formazione di comitati cittadini gruppo di Castelliri e Fontechiari, quali Aboliamo la Conca di Sora, Terra Nostra, Aboliamo la conca di Sora e terra di Cicerone con l’ing Sardellitti.Basta con il dominio romano, la colpa di tutto questo è del PD oggi sostenuto dai 5 stelle. I nostri eletti consiglieri Regionali sindaci e consiglieri comunali pur rendendosi conto del disastro, accettano passivamente tutte le decisioni imposte dai Romani solo per salvaguardare la poltrona. Ci impongono da Roma qualunque cosa come ad esempio l’area contigua del parco (supervincoli) o il nuovo piano paesistico regionale ( vincoli irreali imposti sul nostro territorio) votati dal PD e M5S e con il silenzio assenso dei Sindaci iniziando da quello di Sora De Donatis e quello di Isola il Buschiniano Massimiliano Quadrini. Ora commissariano dal 2016 i consorzi di bonifica con ben tre commissari provenienti tutti da Roma, impedendoci il voto e supertassandoci per far fronte ai debiti fatti. In pratica il lavoro sporco, quello di tartassarci lo hanno fatto fare ai commissari lavandosene le mani come Ponzio Pilato ma sono stati smascherati. comunicato stampa