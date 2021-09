Sabato 25 settembre alle ore 21.00 Matteo Salvini sarà in piazza Santa Restituta a Sora, a sostegno del candidato a Sindaco del centro-destra Federico Altobelli. Soddisfazione espressa dai vertici della Lega locale, in primis Lino Caschera per la presenza in città del segretario nazionale della Lega

