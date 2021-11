Sora, Massimo Di Ruscio: “La manutenzione esterna al SS. Trinità è pessima”

La salute è un bene primario di ogni essere umano e dove si tutela quindi negli ospedali, ma spessissimo com’è il caso del SS. Trinità di Sora, la manutenzione in questo caso esterna a dir poco lascia a desiderare. Questa volta a metterci la faccia e a segnalare l’incuria esterna e la manutenzione viaria per quanto riguarda il nosocomio sorano,è Massimo Di Ruscio promotore di un gruppo pubblico su Facebook Diario della Ciociaria e che spessissimo affronta i problemi reali della città. Questa volta gli è stato segnalato il problema esterno del SS. Trinità, l’incuria del verde pubblico, delle strade d’ingresso e soprattutto una perdita d’acqua che se non riparata in tempo creerà dei problemi tra non molto quando ci saranno le prime gelate, anche sanitari del 118 lo hanno spessissimo segnalato. Massimo Di Ruscio da noi ascoltato ci ha dichiarato: ” Le segnalazioni di questi disservizi spesso vengono da chi lavora all’interno dell’ospedale sorano, ma come spesso succede nessuno vuole metterci la faccia”. Aggiunge ancora Di Ruscio: “La competenza forse non è comunale, dipende direttamente dalla Asl di Frosinone ma siccome noi attualmente abbiamo un vice sindaco, la dottoressa Maria Paola Gemmiti che lavora proprio all’interno dell’ospedale SS. Trinità nel reparto di cardiologia,visto il duplice ruolo che ricopre, potrebbe segnalare ai vertici dell’ASL questi disservizi,ma soprattutto cercare di far mantenere un decoro esterno all’ospedale.” Prosegue Di Ruscio: ” La civiltà di un popolo si vede proprio dai servizi che offre ai propri cittadini, io non entro nel merito delle prestazioni sanitarie, ma segnalo e continuerò a segnalare tutto quello che riguarda i parcheggi, la manutenzione del verde e la manutenzione viaria del l’ospedale sorano, fin quando qualcuno non ascolterà queste segnalazioni affinché questi problemi vengano risolti al più presto.”

