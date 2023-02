Sora, martedì il documentario dedicato a San Domenico Abate

Sarà proiettato martedì 28 febbraio alle ore 17 il documentario “San Domenico Abate, un Uomo e il Suo cammino”, a cura dell’associazione Volsci Eventi Onlus.L’appuntamento è per le ore 17 presso l’Abbazia di San Domenico a Sora, presso la sala “L’Alberone Ing. Accettola”. Il documentario è stato realizzato dal documentarista Enzo Antonio Cicchino e da Emma Moriconi, archeologa e esperta in valorizzazione del patrimonio culturale.La colonna sonora è a cura della musicista Susanna Buffa, la consulenza storica del prof. Biagio Cacciola.Un viaggio tra natura e spiritualità, nell’esempio del Santo che ancora oggi è capace di unire popoli e persone.L’evento, finanziato da Laziocrea Regione Lazio, è realizzato con il patrocinio della Provincia di Frosinone e dei Comuni di Sora e Foligno (ove il Santo nacque) e con la collaborazione del Cammino di San Benedetto, dell’Ent dei Monti Ernici, del B&B La Corte d’Ivi di Collepardo, che ha fornito la suggestiva location, del Centro per la Vita L’Alberone ing. Antonio Accettola.

