Sora, martedì 12 novembre 2024 Commemorazione dei Caduti di Nassiriya

Martedì 12 novembre 2024 si svolgerà la Commemorazione dei Caduti di Nassiriya, promossa dal Comune di Sora. La cerimonia si terrà presso il Monumento in memoria dei soldati italiani morti in Iraq, in via Ludovico Camangi (località San Giuliano).

PROGRAMMA

· Ore 11.45 Raduno in Piazza Caduti di Nassiriya

· Ore 12.00 Deposizione della Corona al Monumento ai Caduti

Con la cerimonia l’Amministrazione comunale intende celebrare il 21° anniversario della terribile strage e ricordare tutti i caduti militari e civili che hanno perso la vita nelle missioni internazionali per la pace.

COMUNICATO STAMPA