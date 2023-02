Un enorme soddisfazione per la città di Sora, arriva dal mondo dell’ estetica. Alla prossima edizione del concorso internazionale Worlds, infatti, parteciperà anche la sorana Maria Rita Capobianco. Il concorso si svolgerà a Roma dal 18 al 20 febbraio, e vedrà impegnate le più prestigiose figure appartenenti al mondo dell’ estetica. Un vanto non solo per la città di Sora, ma anche per la ragazza sorana da anni protagonista nel campo del trucco permanente.

