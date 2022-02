Sora, Marcelli (M5S Lazio): “Tavolo tecnico in Regione per bonifica discarica Ara Frocella”

“Stiamo compiendo un importante passo in avanti per risolvere il problema dell’ex discarica Ara Frocella nel Comune di Sora. A seguito di diverse interlocuzioni che ho avuto con la Direzione regionale competente in materia di rifiuti, per il prossimo 4 marzo è prevista la convocazione di un tavolo tecnico, che vedrà come attori principali Regione, Provincia e Comune, al fine di programmare un intervento urgente per la bonifica e la messa in sicurezza dell’area”.

Lo comunica Loreto Marcello, capogruppo M5S alla Regione Lazio.

“La discarica Ara Frocella, sebbene in disuso, rappresenta una vera e propria bomba ecologica a causa della presenza di materiali di scarto non autorizzati che hanno contaminato i terreni e le falde acquifere con arsenico, nichel, selenio, solfati, piombo e cromo in concentrazioni molto elevate. Ora finalmente verrà attuato il risanamento ambientale dell’area per chiudere una ferita per la comunità che per troppo tempo è rimasta aperta”, conclude Marcelli.

COMUNICATO STAMPA

Correlati