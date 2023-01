Sora – Marcelli (M5S Lazio): il quartiere Pontrinio avra’ la dignita’ che merita

“In una conferenza stampa congiunta con il sindaco di Sora Luca Di Stefano abbiamo esposto il progetto per la riqualificazione del quartiere Pontrinio che attendeva da oltre 20 anni di essere attuato”.Lo dichiara Loreto Marcelli, Capogruppo M5S della Regione Lazio.“Si tratta di un lavoro – spiega Marcelli – cominciato su mia iniziativa oltre due anni fa, nato dai tavoli che ho promosso con Ater Frosinone e la Direzione Generale Ater della Regione Lazio, che ha permesso di recuperare fondi stanziati 20 anni fa con fondi aggiuntivi per un impiego di circa mezzo milione di euro. Il tutto in sinergia con il Sindaco di Sora Luca Di Stefano e l’amministrazione comunale che da subito ha speditamente lavorato per la fase progettuale”.“I lavori dell’area Pontrinio – prosegue il Capogruppo M5S – partiranno a breve e saranno suddivisi in vari ambiti. Riguarderanno la rigenerazione del verde in tutta l’area, una parte degli alloggi Ater, il miglioramento dell’illuminazione pubblica, il rifacimento del manto stradale e la creazione di un’area verde destinata ai bambini con una parte ludica”.“Tutto questo rappresenta un progetto importante e di livello che darà serenità e decoro a questo quartiere” conclude Loreto Marcelli.

comunicato stampa