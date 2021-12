Sora – Marcelli (M5S Lazio): “A breve i lavori sulla SR 82 Valle del Liri”

“Partirà a breve riqualificazione della SR 82 della Valle del Liri per il tratto di competenza del Comune di Sora. Nel mese di gennaio, con la conclusione del bando di gara per l’affidamento dell’appalto, si avrà il nome della ditta che si occuperà dell’intervento e subito dopo, in base alle condizioni climatiche, si procederà con i lavori previsti nel progetto.

All’importo iniziale di 700mila euro, previsto per la messa in sicurezza della sede stradale, tra il km 47+777 ed il km 58+908, sono stati aggiunti altri 350 mila euro che consentiranno di intervenire nei punti maggiormente ammalorati fino ai confini con l’Abruzzo e uniformare la segnaletica lungo tutto il tratto interessato alla riqualificazione.

In programma anche la messa in sicurezza della strada 627 Della Vandra per il tratto di competenza dei comuni di Broccostella e Vicalvi.

Si tratta di un obiettivo importante, per il quale mi sono battuto da tempo e che oggi è stato raggiunto grazie ad un lavoro di squadra con l’Assessore regionale ai Lavori Pubblici, Mobilità e Tutela del Territorio Mauro Alessandri e con l’Amministratore unico di ASTRAL, Antonio Mallamo.

Riqualificare un’arteria fortemente trafficata come la SR82, significa non solo migliorare la viabilità, ma garantire la sicurezza degli automobilisti che la percorrono”.

Così in una nota, Loreto Marcelli, capogruppo M5S alla Regione Lazio.

