Sora – Manutenzione straordinaria del fium Liri, iniziati i lavori. Il sindaco Di Stefano ringrazia la Regione Lazio

Sono iniziati i lavori di pulizia dell’alveo e la manutenzione delle opere idrauliche del fiume Liri da parte della Regione Lazio, Area Vigilanza e Bacini Idrografici.

Gli interventi riguarderanno il tratto che va dal ponte del Divino Amore nel quartiere Pontrinio, fino alla fine del centro cittadino; inoltre si provvederà ad interventi specifici nelle zone con determinate criticità.Tutte le opere sono finalizzate al regolare deflusso delle acque, tramite movimentazione di materiale alluvionale presente in alveo, con interventi di ingegneria naturalistica, allo scopo di prevenire situazioni di pericolo.

“Ringrazio la Regione Lazio e il funzionario Antonio Carcione per questo intervento – ha detto il Sindaco Luca Di Stefano – importantissimo per la sicurezza dei cittadini. L’inizio dei lavori da parte della ditta incaricata dall’Area Vigilanza e Bacini Idrografici rappresenta indubbiamente una buona notizia per la Città di Sora”.

COMUNICATO STAMPA