Sora – Manomettono il contatore del gas metano: in tre denunciati per furto aggravato

Nel pomeriggio di ieri in Sora, i militari della locale Stazione al termine di accertamenti hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato continuato, tre soggetti residenti in quel centro. In particolare l’attività svolta con l’ausilio di personale specializzato della società “2i Rete Gas” ha consentito di accertare che i predetti, presso le rispettive abitazioni avevano manomesso i sigilli dei contatori del gas consumando illecitamente del gas metano, quantificato dalla società fornitrice in circa 16.000 mc.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati