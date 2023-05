Sora, mancata notifica cartelle di pagamento Tari: cittadini in allarme

La vicenda relativa alla mancata notifica delle cartelle di pagamento della Tari a Sora sta ovviamente suscitando preoccupazione tra i cittadini, soprattutto per le sue non sempre prevedibili conseguenze. Molti di essi si sono attivati chiedendo lumi attraverso un’e-mail, come suggerito dalla stessa Amministrazione, ma senza ottenere risposta. Altri si sono recati direttamente al Comune, sobbarcandosi speco di tempo e denaro. Altri ancora sono rimasti in attesa che qualcuno faccia il proprio dovere. È sorprendente, e quanto meno inusuale, che l’Amministrazione abbia ritenuto sufficiente dare annuncio di una tale scelta attraverso facebook, senza per altro fornirne alcuna giustificazione in merito, non tendendo conto che, soprattutto fra la popolazione più anziana, molti non sono presenti sui social. Occorre che si ponga urgentemente rimedio a questa sprovvedutezza assai incresciosa. È imbarazzante, invece, constatare come l’Amministrazione non riesca neanche a notificare le cartelle di pagamento delle tasse, generando nei cittadini una diffusa delusione e una pessima impressione per l’inefficienza e l’inefficacia della guida amministrativa. Di certo, ormai è chiaro a tutti che una tale situazione non potrà protrarsi ancora per molto, non potendosi consentire che la città di Sora vada allo sbaraglio. Molto presto i cittadini saranno chiamati a compiere delle importanti scelte per il loro futuro.

COMUNICATO STAMPA

Correlati