Sora – Manca l’acqua dopo le 21.00. Protestano i residenti di Pontrinio

I residenti del quartiere popolare di Pontrinio, protestano a causa dell’ Interruzione del flusso idrico, che va avanti ormai da giorni. L’ intervento di turnazione straordinaria, seppur comunicato anticipatamente, sta creando non pochi disagi alla cittadina, sopratutto per l’ orario che si è deciso di adottare per l’ Interruzione, visto che già alle ore 21.00, il flusso idrico viene interrotto, mettendo in difficoltà i cittadini che, soprattutto in quella fascia oraria, tornano a casa da lavoro, e che quindi necessitando dell’ acqua per la cura del proprio igiene, e per la preparazione del pasto serale.

Correlati