Sora – Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate: arrestato 55enne

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Sora hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Viterbo a carico di un 55enne residente nel circondario, già censito per reati contro la persona, contro il patrimonio ed armi.L’uomo dovrà espiare una condanna di anni uno e mesi sette di reclusione, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, commessi dal 2012 al 2014 in provincia di Viterbo.Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso il proprio domicilio in regime di detenzione domiciliare.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati