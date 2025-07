Sora, maltrattamenti in famiglia: arrestato un 44enne

I Carabinieri del NORM della Compagnia di Sora, hanno arrestato un 44enne, già noto alle forze di polizia, in esecuzione del provvedimento di “esecuzione pena detentiva”, emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Corte di Appello di Roma, a seguito dei reati commessi di “maltrattamenti nei confronti di familiari conviventi”. I militari operanti, una volta rintracciato l’uomo, provvedevano alla notifica del provvedimento che dispone, a seguito della condanna definitiva per i citati reati, l’espiazione di una pena definitiva di anni 1 (uno), mesi 7 (sette) e giorni 11 (undici) di reclusione. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria mandante .

