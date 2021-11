Vista l’allerta meteorologica in corso, il Sindaco Luca Di Stefano comunica che domani, in via precauzionale, sono annullate tutte le cerimonie previste all’esterno per la Giornata delle Forze Armate e del Combattente.

Pertanto, il programma delle celebrazioni del IV Novembre risulta così rimodulato: 4 novembre 2021- ore 11.30

Sala Consiliare del Palazzo Comunale

Interventi delle Autorità

Cerimonia di Conferimento della Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto

COMUNICATO STAMPA