Sora – Malore improvviso per Alessandro Pallisco, muore a soli 54 anni anni il centralinista del Comune

Un malore fatale che non gli ha lasciato scampo ad Alessandro Pallisco, 54 anni, centralinista del Comune di Sora. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri presso la propria abitazione in Villa Latina, inutili i soccorsi, purtroppo non c’è stato nulla da fare.Alessandro lascia la mogli e due figli. I funerali avranno luogo domani, 15 agosto 2023, alle ore 17 nella Chiesa Parrocchiale SS. Assunta in Villa Latina.

La redazione di Liritv si unisce al dolore dei familiari.

