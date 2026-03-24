Sora, malore improvviso in strada: giovane soccorso in via Napoli davanti a Palazzo Baronio

Momenti di apprensione questa mattina lungo via Napoli, all’altezza di Palazzo Baronio, dove un giovane straniero – secondo le prime informazioni di origine bengalese – ha accusato un improvviso malore accasciandosi al suolo proprio al centro della carreggiata.

L’episodio si è verificato poco fa e ha immediatamente attirato l’attenzione dei passanti presenti in zona, che si sono fermati per prestare i primi aiuti e allertare i soccorsi. Sul posto è intervenuta tempestivamente la Polizia Locale: uno degli agenti ha verificato le condizioni del ragazzo e ha richiesto l’intervento sanitario.

Nel giro di pochi minuti è arrivata un’ambulanza del 118, il cui personale sanitario ha prestato le prime cure sul posto prima di trasferire il giovane in ospedale per ulteriori accertamenti.

Al momento non sono note le cause precise del malore. La situazione è stata comunque gestita rapidamente grazie alla prontezza dei cittadini e all’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari.