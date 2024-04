Sora, malore fatale al centro commerciale: muore Concetta Caringi

Un malore fatale non ha lasciato scampo ieri pomeriggio al centro commerciale “La Selva” di via Chiesa Nuova a Concetta Caringi di soli 55 anni. La donna era scesa al piano inferiore per un caffè per poi tornare subito al piano superiore dove lavorava dove ha accusato un malore improvvis e si è accasciata a terra, immediatamente soccorsa purtroppo non c’è stato nulla da fare.La donna lascia il marito e la figlia. Concetta era ben voluta da tutti, clienti, colleghi ed era una persona solare, sempre sorridente, una morte che ha lasciato tutti nell’incredulità.Domani alle ore 11.00 presso la Chiesa Parrocchiale del Divino Amore in Pontrinio si svolgeranno i funerali.

