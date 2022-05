Sora – “Maggio sorano”, al via il cartellone di eventi

La Città di Sora si prepara a vivere un mese di maggio ricco di eventi. Prende il via oggi il calendario del “Maggio Sorano” che ci concluderà domenica 29. Tante le manifestazioni inserite nel programma promosso dal Sindaco Luca Di Stefano e dal Vice Sindaco e delegato alla Cultura Maria Paola Gemmiti.

“Invitiamo cittadini e turisti alle nostre iniziative che ci accompagneranno per tutto il mese di maggio. Sarà un percorso all’insegna di sport, cultura, escursionismo e tradizioni. Una accattivante ed originale anticipazione del ricco cartellone di eventi che stiamo organizzando per l’estate 2022” dichiarano il Sindaco Di Stefano ed il Vice Sindaco Gemmiti.

COMUNICATO STAMPA

