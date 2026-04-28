Sora, Maggio di devozione: rosario e messa al Santuario della Madonna delle Grazie

Il mese di Maggio è un mese di devozione e spiritualità per i fedeli cattolici, come ogni anno si rinnova l’usanza di salire presso il Santuario della Madonna delle Grazie per pregare insieme la Madre Celeste.Il direttivo e il padre spirituale Don Mario Santoro invitano quindi i fedeli e i cittadini di Sora e dintorni alle celebrazioni che si terranno tutti i giorni per l’intero mese con i seguenti orari: giorni feriali S. Rosario ore 5.30 S. Messa ore 6.00, giorni festivi S. Rosario ore 6.00 S. Messa ore 6.30