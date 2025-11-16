Sora – Madonna delle Grazie, installata la nuova “Panchina Gigante”: un simbolo di comunità e collaborazione

È stata ufficialmente installata questa mattina, nei pressi della chiesa della Madonna delle Grazie, la nuova Panchina Gigante, un’installazione che ambisce a diventare un punto di incontro, relax e attrattiva per residenti e visitatori.

La struttura, collocata ai piedi del grande pennone, rappresenta non solo un nuovo elemento di arredo urbano, ma anche un segno tangibile dello spirito di collaborazione che anima la comunità locale. L’opera è stata infatti realizzata grazie alla sinergia tra professionisti e volontari.

Determinante l’intervento di Massimo, Marco e Mario Ciccarelli, che hanno curato il montaggio con competenza e precisione. Fondamentale anche il supporto dei Volontari della Protezione Civile, dell’Associazione 360 Gradi e degli scout dell’Assoraider, che hanno provveduto al trasporto dei materiali, dimostrando ancora una volta quanto il volontariato rappresenti una risorsa imprescindibile per il territorio.

La Panchina Gigante è ora pronta ad accogliere chiunque voglia concedersi una pausa, scattare una foto o semplicemente godersi il panorama. Un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico: un invito a stare insieme, condividere e valorizzare gli spazi comuni.

Benvenuta alla nuova panchina gigante, destinata a diventare uno dei luoghi più fotografati e vissuti della zona.

