Sora – “m_labo – laboratorio di arte”, incontri al via

Al via il progetto “m_labo – laboratorio di arte”. Non un corso. Non una lezione ma un’esperienza da vivere insieme al Museo della Media Valle del Liri di Sora. L’arte si fa insieme, si sperimenta, si condivide, è possibile incontrare gli artisti, creare ed esporre le proprie opere.

Questo il calendario degli appuntamenti:

12 aprile – Incontro con gli artisti | ore 16:02

9-10-11 maggio – Laboratori d’arte | ore 15:02

17 maggio – Esposizione finale durante la Notte Europea dei Musei | ore 22:02

Protagonisti gli artisti del collettivo SIZE: Roberto Cinti, Umberto Di Passio, Fabio Landolfi, Francesco Milanese, Ugoone, Tre ICS.

m_labo è parte delle iniziative promosse dalle Politiche Giovanili e dai Servizi Culturali del Comune di Sora, con l’obiettivo di sostenere la creatività, il talento e la partecipazione attiva dei cittadini attraverso linguaggi artistici contemporanei.

I Consiglieri Delegati, Francesco Monorchio e Manuela Cerqua, invitano tutti a partecipare: “Crediamo fortemente nel potere dell’arte come strumento di crescita personale e collettiva. Invitiamo tutti i giovani e gli appassionati a partecipare a questa straordinaria iniziativa, per scoprire e valorizzare insieme i talenti della nostra comunità.”

I laboratori sono gratuiti e aperti a tutti ma è richiesta l’iscrizione fino ad esaurimento posti.

Info e prenotazioni pressi a Biblioteca Comunale: 0776 828301